Саратовцы заключили браки в очередную «красивую дату»

Обручальные кольца. Фото: Архив КП

Сегодня, 22 сентября, сотрудники регионального управления ЗАГСа рассказали о том, как саратовцы провели очередную «красивую дату».

В четверг — 22.09.22 зарегистрировать свои отношения решили 23 пары.

Напомним, за 8 месяцев 2022 года в Саратовской области брак заключили 8 680 пар.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.