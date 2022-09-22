Саратовцы заключили браки в очередную «красивую дату»

Обручальные кольца. Фото: Архив КП
Сегодня, 22 сентября, сотрудники регионального управления ЗАГСа рассказали о том, как саратовцы провели очередную «красивую дату».
В четверг — 22.09.22 зарегистрировать свои отношения решили 23 пары.
Напомним, за 8 месяцев 2022 года в Саратовской области брак заключили 8 680 пар.
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