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Общество20 сентября 2022 8:16

В Саратовской области брак заключили 8 680 пар

Наталия Калинина

За 8 месяцев 2022 года в Саратовской области брак заключили 8 680 пар, об этом сегодня, 20 сентября, сообщили в региональном управлении ЗАГСа.

За этот период заявление о заключении брака подали 8 680 пар. В то же время развестись решили 6 675 пар. При этом специалисты отмечают, что в августе количество браков практически в два раза превысило количество разводов.

Всего органами ЗАГС Саратовской области проведено порядка 53,2 тысяч госрегистраций актов гражданского состояния.

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