Саратовский облсуд не разрешил бывшему вице-мэру Корнееву телефон и интернет

Адвокату бывшего замглавы администрации Саратова не удалось добиться смягчения установленных для него ограничений. Саратовский облсуд не разрешил бывшему вице-мэру Антону Корнееву телефон и интернет, о чем сообщает пресс-служба инстанции.

Сам Корнеев находится под домашним арестом. Срок которого неоднократно продлевался. Защите не удалось добиться отмены отдельных запретов на пользование телефоном, почтой и интернетом. Корнееву можно получить корреспонденцию только от следователя и суда.

Напомним, Корнеев, как и бывший замглавы администрации Саратова Андрей Гнусин и бывший главный архитектор города Виталий Желанов подозреваются в масштабных преступлениях. По версии следствия, высокопоставленные чиновники вносили незаконные изменения в порядок использования земельных участков. Таким образом, престижные земли государства уходили в частные руки.

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