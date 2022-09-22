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Происшествия22 сентября 2022 10:43

Саратовский облсуд не разрешил бывшему вице-мэру Корнееву телефон и интернет

Адвокату бывшего замглавы администрации Саратова не удалось добиться смягчения мер
Наталия Калинина

Адвокату бывшего замглавы администрации Саратова не удалось добиться смягчения установленных для него ограничений. Саратовский облсуд не разрешил бывшему вице-мэру Антону Корнееву телефон и интернет, о чем сообщает пресс-служба инстанции.

Сам Корнеев находится под домашним арестом. Срок которого неоднократно продлевался. Защите не удалось добиться отмены отдельных запретов на пользование телефоном, почтой и интернетом. Корнееву можно получить корреспонденцию только от следователя и суда.

Напомним, Корнеев, как и бывший замглавы администрации Саратова Андрей Гнусин и бывший главный архитектор города Виталий Желанов подозреваются в масштабных преступлениях. По версии следствия, высокопоставленные чиновники вносили незаконные изменения в порядок использования земельных участков. Таким образом, престижные земли государства уходили в частные руки.

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