Суд вновь отказался вернуть Александру Ландо звание «Почетный гражданин Саратова»

Александр Ландо

Первый кассационный суд отказался вернуть Александру Ландо звание «Почетный гражданин Саратова».

Напомним, бывший уполномоченный по правам человека в Саратовской области и бывший глава Общественной палаты региона Александр Ландо был лишен почетного звания по инициативе общественника Ильи Левина. Тот считал, что Ландо вредит имиджу города. 24 декабря 2021 года Городская дума согласилась лишить его звания.

В марте этого года Ландо попытался оспорить решение в Волжском районе суде, но и там ему отказали. В июле жалобу экс-главы общественной палаты рассмотрел Саратовский областной суд. Теперь аналогичное решение принял и Первый кассационный суд

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