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Политика24 декабря 2021 7:51

Александра Ландо лишили звания Почетного гражданина Саратова

Почти семь лет был почетным, а теперь - перестал
Источник:kp.ru
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Александр Ландо

Александр Ландо

Бывший уполномоченный по правам человека в Саратовской области, экс-председатель областной общественной палаты Александр Ландо перестал быть почетным гражданином Саратова.

Сегодня, 24 декабря, его официально лишили этого звания.

Решение приняли депутаты Саратовской городской думы на заседании за закрытыми дверями, обсуждение вопроса решили провести только с участием депутатов. попросив всех остальных покинуть зал.

Итоги огласил председатель гордумы Дмитрий Кудинов - Ландо лишен звания Почетного гражданина Саратова.

С инициативой об этом в гордуму ранее обратился общественник Илья Левин.

Ландо получил это звание в июле 2014 года.

Ландо часто находился в сфере внимания правоохранителей

Ландо часто находился в сфере внимания правоохранителей

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