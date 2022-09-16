Саратовский театр драмы им. И.А. Слонова рассказал о планах на 220-й театральный сезон

Фото: Армен Осипян

15 сентября в Саратовском театре драмы им. И.А. Слонова состоялась пресс-конференция, посвященная открытию нового 220-ого театрального сезона. С журналистами встретились: директор театра Владимир Петренко, художественный руководитель Григорий Аредаков и заведующая литературно-драматургической частью театра Ольга Харитонова.

220-й театральный сезон откроется 28 и 29 сентября премьерой спектакля «Танцы на праздник урожая» по пьесе современного ирландского драматурга Брайана Фрила. Семейную драму представит режиссер и художник-постановщик Юлиана Лайкова. В спектакле задействованы артисты Татьяна Родионова, Зоя Юдина, Александра Коваленко, Екатерина Ледяева, Дарья Родимова, Виктор Мамонов, Александр Фильянов, Александр Островной, Сергей Ванин.

С 17 по 25 сентября в Ярославле пройдет XXII Международный Волковский театральный фестиваль, на котором свои спектакли покажут театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов. Саратовский театр драмы представит на фестивале спектакль «доХХХод» (по канонической комедии А.Н. Островского «Доходное место», реж. Д.Чащин).

Также Саратовский театр драмы примет участие во Всероссийском фестивале русских театров «Русская сцена» в Махачкале, где 3 октября покажет иронический триллер с элементами детектива «Рвущаяся нить» (по пьесе Алексея Зайцева, реж. Д.Чащин) на сцене Государственного республиканского русского драматического театра им. М.Горького. 6 октября театр сыграет комедию А.Н. Островского «Бешеные деньги» в рамках VII Всероссийского театрального фестиваля «Русская комедия», который пройдет в Ростове-на-Дону.

8, 9 и 30 октября на Малой сцене Саратовского театра драмы состоится премьера дипломного спектакля «Пять жар-птиц в поместье ворона» по пьесе современного американского драматурга Дона Нигро (мастерская заслуженного артиста России Игоря Баголея). Мистический детектив готовит со студентами Любовь Баголей.

16 октября на Малой сцене театра состоится премьера спектакля «Очень простое открытие, или как превращать возможности в проблемы» режиссера Алексея Размахова, известного саратовскому зрителю по спектаклю «Мы живем в чудесное время, Оля!». Премьера состоится по итогам работы творческой лаборатории театральных эскизов «ВИДИМОНЕВИДИМО». В сценическом прочтении книги Владимира Гуриева задействованы: Максим Локтионов, Екатерина Локтионова и Денис Кузнецов.

В октябре художественный руководитель театра Григорий Аредаков приступит к репетициям пьесы Эдварда Олби «Всё в саду».

С 24 октября по 4 ноября Саратовский театр драмы им. И.А. Слонова приглашает зрителей на V Всероссийский театральный фестиваль им. Олега Янковского. Он проводится по инициативе театра при поддержке Министерства культуры области. На фестивале показываются спектакли, в создании которых принимали участие выдающиеся выпускники Саратовской актерской школы.

24 октября Театр Наций покажет на Большой сцене Саратовского театра драмы спекаткль Евгения Марчелли «Страсти по Фоме» (по повести Федора Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели»);

25 октября Театр «Школа драматического искусства» на Исторической сцене ТЮЗа спектакль «Сага века: битва за любовь» (Эбба Вит-Браттстрём). В главных ролях заслуженный артист РФ Игорь Яцко и заслуженная артистка РФ Мария Зайкова.

26 октября Театр им. М.Н. Ермоловой представит на Большой сцене Саратовского театра драмы спектакль по пьесе А.Вампилова «Утиная охота». В роли Зилова – Иван Янковский (внук Олега Янковского).

29 октября МХТ им. А.П. Чехова покажет саратовским зрителям спектакль «Три сестры» по пьесе А.П.Чехова. Спектакль Константина Богомолова покажут на Большой сцене Саратовского театра драмы.

1 ноября Новокуйбышевский театр-студия «Грань» сыграет спектакль «Дракон» на планшете Большой сцене Саратовского театра драмы.

4 ноября, в заключительный день фестиваля, состоится концерт театра «Современник» «Живой» (к 60-летию Виктора Цоя).

Спектакли фестиваля участвуют в программе «Пушкинская карта».

Вместе с этим зрителям фестиваля предлагают увидеть лучшие спектакли Саратовского театра юного зрителя им. Ю.П. Киселева и Саратовского театра драмы им. И.А.Слонова. Организаторы выбрали спектакли: «Что делать?» (реж. И.Коняев), «Кроткая» (реж. И. Керученко) и «Я, бабушка, Илико и Илларион» (реж. Г. Цнобиладзе).

В ноябре творческий проект «Факультет нужных вещей» представит сценическое прочтение рассказа К.Паустовского «Снег» с участием Сергея Ванина и принятой в труппу театра выпускницы театрального института Марины Абраменко. Цель проекта – привлечь внимание школьников к более глубокому изучению художественного наследия отечественных классиков.

В декабре режиссер Иван Комаров приступит к работе над спектаклем «Анна Каренина» по роману Л.Н. Толстого, инсценировку которого осуществляет лауреат премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа драматурга» Светлана Петрийчук.

Накануне Нового года Саратовский театр драмы приглашает зрителей на полюбившиеся волшебные истории «Серебряная сказка» (реж. Эльвира Данилина) и «Сказочный переполох» (реж. Л. Баголей).

Директор Владимир Петренко напомнил, что все репертуарные спектакли Саратовского театра драмы участвуют в программе «Пушкинская карта».

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