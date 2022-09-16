фото: Дмитрий Владимиров
Роман Бусаргин вступил в должность губернатора Саратовской области. Торжественная церемония состоялась сегодня, 16 сентября, в здании Правительства Саратовской области.
— Вступаю в должность губернатора Саратовской области, клянусь верно служить народу, соблюдать Конституцию, законы Российской федерации, законы Саратовской области, — произнес Роман Бусаргин торжественную клятву.
После чего главе региона представили символы должности — штандарт и знак губернатора Саратовской области.
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