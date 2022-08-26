Прокуратура РФ
В Саратовской области увеличилось количество изнасилований и убийств. Об этом сообщает прокуратура Саратовской области.
Сегодня, 26 августа, на совещании в ведомстве подвели итоги работы за семь месяцев 2022 года.
Выявлен факт роста на шесть процентов регистрации преступлений против личности, в том числе на 40 процентов убийств, на 70 процентов - изнасилований, роста преступности среди несовершеннолетних.
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