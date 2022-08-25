В саратовском ОТБ-1 заключенный найден мертвым

Фото: Архив КП
Вчера, 24 августа, в саратовском ОТБ-1 заключенный был найден мертвым, о чем сообщает УФСИН России по Саратовской области.
Тело осужденного М. было обнаружено в терапевтическом отделении ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области без признаков жизни. Реанимационные мероприятия не дали результата. Предварительная причина смерти – суицид.
Следственный отдел по Заводскому району Саратова проводит служебную проверку.
Напомним, тюремная больница ОТБ-1 печально известна случаями пыток.
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