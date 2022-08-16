Найден, погиб: саратовские волонтеры прекратили поиски 54-летнего мужчины

Пропавший в июне житель Саратова найден мертвым. Сегодня, 16 августа, об этом сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в своей группе ВКонтакте.

Погибшим найден 54-летний Петр Ковалев. Его искали с 23 июня 2022 года, а объявление от волонтеров было опубликовано 27 июня.

«Лиза Алерт» выражает соболезнования родным и близким. Волонтеры просят снять репосты.

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