Саратовские волонтеры ищут 54-летнего Петра Ковалева уже неделю

Фото: "Лиза - Алерт"

В Саратове пропал 54-летний мужчина с седеющими волосами, о чем вчера вечером, 27 июня, сообщили волонтеры регионального отделения «Лиза Алерт».

Пропал: 54-летний Петр Ковалев, его поиск ведется с 23 июня 2022 года. Рост пропавшего составляет 175 сантиметров, он худощавого телосложения, имеет русые с проседью волосы и карие глаза. В день исчезновения на нем были темная футболка, синие клетчатые шорты-бриджи, черные носки, черные резиновые шлепки и серая бейсболка.

Все, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, могут обращаться по номеру 8 927 122 18 32, инфорг: Анна (Savanna111).

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