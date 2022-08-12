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Общество12 августа 2022 7:59

Саратовская области отправила в Сватовский район еще 24 тонны гуманитарки

Сватовский район - район в ЛНР, подшефный нашему региону
Источник:kp.ru
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Саратовская области отправила в Сватовский район еще 24 тонны гуманитарки. Об этом сообщает правительство Саратовской области.

Саратовская область продолжает помогать подшефному Сватовскому району ЛНР. Отправлена новая партия гуманитарного груза. Объем – 24 тонны. В составе груза строительные материалы и оборудование.

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