.

Саратовская области отправила в Сватовский район еще 24 тонны гуманитарки. Об этом сообщает правительство Саратовской области.

Саратовская область продолжает помогать подшефному Сватовскому району ЛНР. Отправлена новая партия гуманитарного груза. Объем – 24 тонны. В составе груза строительные материалы и оборудование.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.