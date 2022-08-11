Сломанные дубы в Городском парке
Сегодня, 11 августа, в Городском парке Саратова ливень сломал дубы. Об этом КП-Саратов рассказал читатель.
На предоставленных кадрах видно, что сильный ливень и ветер нанесли вред деревьям в городском парке.
Напомним, раннее саратовцы рассказали о граде и настоящем потопе на улицах города.
Фото от подписчика
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