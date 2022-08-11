В Саратове прошел сильнейший ливень с градом

Дождь в Саратове Фото: Савва Чуйченко

Сегодня вечером, 11 августа, в Саратове грянул сильный дождь с громом и молниями. По улицам текут реки воды, ливневки не справляются с напором.

На улицах выпал град. Многие подписчики поделились видео в нашем Телеграм-канале.

Несмотря на грозу, погода в Саратове остается жаркой: около +28 градусов.

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