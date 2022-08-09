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Общество9 августа 2022 17:08

За 2022 год на дорогах Саратовской области 5 детей погибли и 205 ранены

Савва Чуйченко
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Фото: Иван МАКЕЕВ

За 2022 год на дорогах Саратовской области 5 детей погибли и 205 ранены, сообщает региональное ГИБДД.

Важно подчеркнуть, что из пяти погибших детей четверо были пассажирами и трое не были должным образом пристегнуты с использованием детских удерживающих устройств. Сотрудники дорожной службы напомнили родителям о их ответственности за безопасность своих детей и важности соблюдения мер безопасности.

Напомним, с завтрашнего дня Саратовская автоинспекция начинает акцию «Пристегни самое дорогое - сохрани жизнь», которая продлится до 13 августа.

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