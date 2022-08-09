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Саратовская Госавтоинспекция проводит акцию «Пристегни самое дорогое - сохрани жизнь!».

На территории Саратовской области с начала года зарегистрировано 184 дорожно-транспортных происшествия, в которых 205 юных участников дорожного движения травмированы и 5 детей погибли.

По данным ведомства, из пяти погибших детей четверо являлись пассажирами транспортных средств, и в трех случаях при перевозке дети ехали без специальных удерживающих устройств (детских кресел).

Саратовская Госавтоинспекция в период с 10 по 13 августа текущего года проведет региональное целевое мероприятие под названием «Пристегни самое дорогое - сохрани жизнь!»

Так, только за прошедшие выходные дни на территории региона произошло 6 ДТП с детьми-пассажирами, в котором 4 ребенка травмированы и 1 ребенок, девочка ( Ртищевский район) погибла. По статистике, именно июль и август являются самыми аварийными месяцами года.

Согласно анализу статистических данных, с начала года в регионе зарегистрировано 93 ДТП с участием детей-пассажиров, в которых 109 несовершеннолетних получили травмы и 4 погибло.

Уважаемые родители! Помните, что самое дорогое – это жизнь вашего ребенка, его здоровье и благополучие. Будьте ответственными и внимательными к своим детям, не подвергайте их опасности, пристегните, сохраните им жизнь.

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