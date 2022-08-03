В Саратове главного бухгалтера осудили за присвоение 14 миллионов

В Саратове главного бухгалтера сельскохозяйственной организации осудили за присвоение 14 миллионов. Об этом сообщает СУ СК по региону.

По данным следствия, в 2019 году главный бухгалтер одной из сельскохозяйственных организаций предоставила в министерство сельского хозяйства Саратовской области ложный отчет об увеличении объема произведённого молока в 2018 году для субсидирования.

В результате этого организация не вернула в бюджет региона субсидии в размере 1 миллиона рублей. Этот подлог также позволил предприятию подать документы на предоставление новых субсидий. Всего, благодаря нарушению закона, организация получила субсидии на 14 миллионов рублей. Замминистра в свою очередь, скрыла факт необходимости возврата средств и согласовала заключение новых соглашений.

О противоправных действиях главного бухгалтера и чиновницы стало известно благодаря сотрудникам регионального УФСБ.

Суд приговорил злоумышленницу к штрафу в размере 200 тысяч рублей. Заместитель министра сельского хозяйства Саратовской области была признана судом виновной в злоупотреблении полномочиями. Ее приговорили к двум годам условно с испытательным сроком на 1,5 года.

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