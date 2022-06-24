Фото: СУ СКР

Саратовского бухгалтера обвиняют в получении 14 миллионов незаконных субсидий. Об этом сообщает СУ СКР.

По данным следствия, в 2019 году главный бухгалтер одной из сельскохозяйственных организаций предоставила в министерство сельского хозяйства Саратовской области ложный отчет об увеличении объема произведённого молока в 2018 году для субсидирования.

В результате этого организация не вернула в областной бюджет субсидии на сумму 1 млн рублей.

Кроме того, с апреля 2019 года по декабрь 2020 года главный бухгалтер, зная о задолженности перед бюджетом Саратовской области в сумме более 1 млн рублей, подготовила и передала в минсельхоз Саратовской области документы для заключения новых соглашений на предоставление данной организации субсидий, что идет вразрез с законами РФ.

Общая сумма незаконно полученных субсидий сельскохозяйственной организацией в результате противоправных действий должностного лица составила более 14 млн рублей.

Противоправные действия выявлены сотрудниками УФСБ России по Саратовской области.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу.

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