Стала известна стоимость выкупаемых объектов на Славянской площади

В Саратове проходит масштабная программа по расселению жилья

Опубликованы первые результаты судебной оценки выкупной стоимости имущества на Славянской площади, о чем сообщает администрация Саратова.

Собственники расселяемого жилья, которые согласились на судебную оценку выкупной стоимости, уже получили первые результаты. Как оказалось, один из изымаемых объектов, находящийся в долевой собственности, имеет куда большую стоимость, чем ожидалось ранее. К такому выводу пришли после того, как эксперт оценил состояние объекта, наличие инженерных коммуникации и степень его благоустройства, а также размер убытков, связанных с переездом.

Первоначальная выкупная стоимость увеличилась почти на 1,5 миллиона рублей.

Все собственники расселяемого жилья на Славянской площади имеют возможность определения его актуальной стоимости в судебном порядке на текущую дату с учетом индивидуальных особенностей объектов. Как напоминает администрация, это наиболее эффективный способ определения стоимости изымаемого имущества в спорных ситуациях.

Напомним, ранее мэрия Саратова объявила об изъятии для строительства дороги 21 участка земли и нескольких десятков объектов недвижимости в историческом центре Саратова – у Предмостовой (Славянской) площади.

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