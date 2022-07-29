В Саратовской области катер столкнулся с кораблем: водитель маломерного судна сбежал

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вчера, 28 июля, у саратовского берега катер столкнулся с кораблем. Водитель катера сбежал с места происшествия. Об этом сообщает Западное межрегиональное СУ на транспорте в Саратовской области.

По данным ведомства, теплоход «Лера» столкнулся с маломерным судном «Нептун». На борту катера в этот момент находились пять человек, которые от удара упали в воду. 27-летняя девушка получила травмы и попала в больницу.

Водитель катера с места происшествия скрылся. Его местонахождение и личность устанавливают.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.