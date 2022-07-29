В Затоне катер столкнулся и кораблем и перевернулся – пострадала девушка

Фото: пострадавший катер

Вчера, 28 июля, поздно вечером в Волжском районе Саратова корабль и катер столкнулись на Волге. Инцидент произошел в поселке Затон, о чем сообщает глава регионального Управления безопасности жизнедеятельности Юрий Юрин.

В катере находилось пять человек, спасатели помогли им выбраться из воды. В результате столкновения пострадала 27-летняя девушка. Она попала в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Люди были спасены благодаря работе дежурной группы городской службы спасения, которая находилась на спасательном посту.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.