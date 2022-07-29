В Затоне катер столкнулся и кораблем и перевернулся – пострадала девушка

Фото: пострадавший катер
Вчера, 28 июля, поздно вечером в Волжском районе Саратова корабль и катер столкнулись на Волге. Инцидент произошел в поселке Затон, о чем сообщает глава регионального Управления безопасности жизнедеятельности Юрий Юрин.
В катере находилось пять человек, спасатели помогли им выбраться из воды. В результате столкновения пострадала 27-летняя девушка. Она попала в больницу в состоянии средней степени тяжести.
Люди были спасены благодаря работе дежурной группы городской службы спасения, которая находилась на спасательном посту.
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