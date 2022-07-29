Скриншот карточки торгов

Дом с кариатидами выставили на торги в пятый раз. Информация об этом появилась на официальном портале электронных торгов по продаже и аренде госимущества,

аренде и продаже земли, продаже имущества, обращенного в собственность государства «ГИС Торги».

По данным извещения, речь идет о трехэтажном особняке «Доходный дом В.А.Яхимовича», расположенное по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Советская, д.5. Площадь здания составляет 1200 квадратных метров. Стоимость - 12,5 млн рублей.

Напомним, ранее здание выставлялось на торги четыре раза, с февраля по июнь 2022 года. Торги признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. Дом с кариатидами был внесен в план приватизации госимущества решением облдумы в январе этого года.

Заявки принимаются до 5 сентября.

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