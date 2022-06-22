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Торги по дому с кариатидами сорвались в третий раз. Об этом стало известно из извещения на официальном портале госзакупок.

Вчера, 21 июня, стало известно, что аукцион по дому Яхимовича сорвался в очередной, уже третий раз.Торги признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. Сумма, которую предлагалось выложить за приобретение составляет 12,5 миллионов рублей.

Напомним, впервые попытку приватизировать дом предприняли в марте этого года, но желающих не нашлось. Торги оказались неудачными и во второй раз, при условии того, что цена на огромный особняк и обширный земельный участок не падала.

Купленное в 1910 году инженером Яхимовичем и им же реконструированное в следующие несколько лет трехэтажное здание в стиле модерн – одно из самых узнаваемых в городе. Яркий облик дому придают кариатиды, поддерживающие на своих плечах эркер снаружи, и уникальное для Поволжья паробетонная система отопления, изобретенная инженером – внутри. Принцип работы отопления во многом схож с современной системой «теплый пол».

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