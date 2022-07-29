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Общество29 июля 2022 5:00

Роман Бусаргин 29 июля отмечает день рождения

Наталия Калинина
Роман Бусаргин

Роман Бусаргин

Сегодня, 29 июля, врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин отмечает день рождения. Ему исполняется 41 год.

Роман Бусаргин родился в 1981 году в селе Большая Сакма Саратовской области.

Напомним, скоро в Саратовской области пройдут выборы губернатора Единый День голосования будет длиться три дня: 9, 10 и 11 сентября.

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