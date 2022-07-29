Роман Бусаргин 29 июля отмечает день рождения

Роман Бусаргин
Сегодня, 29 июля, врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин отмечает день рождения. Ему исполняется 41 год.
Роман Бусаргин родился в 1981 году в селе Большая Сакма Саратовской области.
Напомним, скоро в Саратовской области пройдут выборы губернатора Единый День голосования будет длиться три дня: 9, 10 и 11 сентября.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.