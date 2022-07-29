Роман Бусаргин 29 июля отмечает день рождения

Роман Бусаргин

Сегодня, 29 июля, врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин отмечает день рождения. Ему исполняется 41 год.

Роман Бусаргин родился в 1981 году в селе Большая Сакма Саратовской области.

Напомним, скоро в Саратовской области пройдут выборы губернатора Единый День голосования будет длиться три дня: 9, 10 и 11 сентября.

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