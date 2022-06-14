Логотип ЕДГ

В Саратовской области выборы будут проходить в течение трех дней, такое решение было принято сегодня, 14 июня, на 211-м заседании Саратовской областной избирательной комиссии.

Единый День голосования будет длиться три дня: 9, 10 и 11 сентября. В эти дни саратовцы смогут выбрать губернатора и депутатов саратовской облдумы.

Напомним, ранее был выбран логотип и девиз для ЕДГ.

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