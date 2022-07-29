Урожай не дали собрать

Фермерам Федоровского района не дают убирать урожай, об этом вчера, 28 июля, аграрии сообщили в редакцию КП-Саратов. Затянувшийся конфликт из-за спорной земли продолжается.

Напомним, суть ситуации в том, что у аграриев, ранее арендовавших участки в Федоровском районе, отбирают уже засеянный поля. Владельцы земли передали их в аренду ООО «Агровита» вместе с выращенной пшеницей, а фермерам не дают собрать урожай.

В редакцию обратились представители ИП Гридасов и ИП Андреев. По словам аграриев, они вывели в поле технику, чтобы убирать пшеницу, однако путь им преградили два внедорожника, которые встали на краю поля, чтобы не дать проехать комбайну.

По словам фермеров, приехавших сопровождала полиция. В ГУ МВД по Саратовской области пока не прокомментировали ситуацию, однако отметили, что ООО «Агровита» арендует землю на законных основаниях.

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