Фермеры из Федоровского района остались недовольны компромиссом по спорной земле

Встреча с аграриями

Фермеры из Федоровского района Саратовской области остались недовольны компромиссом, предложенным им в ситуации со спорной землей. В газете «Комсомольская правда – Саратов» вышел большой материал об этом.

Мы уже освещали конфликт вокруг сельхозугодий, развернувшийся в Саратовской области. Все началось с того, что право на аренду земли отошло структурам, связанным с банком «Траст». Ранее поля сдавали в субаренду федоровским фермерам - на 11 месяцев. На землю пришли 10 хозяйств. Такая ситуация продолжалась многих лет, что является нарушением закона: угодья нельзя сдавать на столь короткие сроки.

В ситуацию попыталось вмешаться Росимущество и фермерам обещали долгосрочную аренду. Но трастовские компании не стали выполнять условия: обанкротили одну фирму и передали поля другой, то есть снова оказались никому не должны. Затем трастовские дельцы и вовсе заключили договор субаренды с другой фирмой, ООО «Агровита». Таким образом поля, где фермеры уже засеяли урожай, отдали новому арендатору.

Илья Авдеев, директор «Агровиты» предложил вернуть фермерам 30 процентов от урожая, что они засеяли. Фермеров такое предложение не устроило.

Аграрии вышли со встречным предложением. Они собирают свой урожай, обрабатывают поля, оставляют их арендатору в таком виде, плюс оплачивают аренду земли. Это предложение, в свою очередь, не заинтересовало представителя «Агровиты». Конфликт остался неразрешенным.

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