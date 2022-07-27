Сайгак Фото: Википедия

В Саратовской области уничтожат 10 краснокнижных сайгаков. Сегодня, 27 июля, об этом на пресс-конференции рассказал глава регионального ведомства Алексей Молчанов.

- Сайгаки приходят в регион с территории Казахстана, откуда их «выталкивают» местные власти. Животные могут разносить чуму свиней. В апреле было массовое нашествие, однако сибирской язвы и ящура они точно не принесли. Сейчас они находятся в наших пограничных районах, Новоузенском, Алгайском, Питерском.

Сайгаки – краснокнижные животные, поэтому их стараются не убивать. Чтобы избежать порчи посева и заноса заболеваний ветслужба, совместно с фермерами, применяет методы отпугивания. Однако все же придется провести ограниченный отстрел десяти особей для дополнительного контроля за заболеваемостью, - рассказал Алексей Молчанов.

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