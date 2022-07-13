Сайга Фото: Википедия

В Саратовскую область из Казахстана «вытолкали» 10-15 тысяч сайгаков. Об этом сообщили сегодня, 13 июля, на заседании комитета охотхозяйства при облдуме.

На данный момент в регион прибыло стадо, которое растянулось на 30 километров. В регион прибыло 10 – 15 тысяч голов. Животных замечают в районе Дергачей. Они прибыли в Саратовскую область из Казахстана.

Проблема заключается в том, что в большом количестве сайгаки могут вытаптывать посевы, загрязнять водоемы, а также разносить ящур. Всего популяция сайгаков в Казахстане составляет 800 тысяч особей и местные власти нередко "выталкивают" мешающих животных на территорию России.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.