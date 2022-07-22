Фермеры из Федоровского района: предложенные ООО «Агровита» условия доведут нас до банкротства

Почему Агровита не идет обрабатывать пустующую землю?

В администрации Федоровского района Саратовской области обсудили давний конфликт вокруг спорной сельхозземли. Несмотря на попытки найти компромисс, ситуация остается напряженной.

На совещании присутствовали руководители десяти фермерских хозяйств, а также директор ООО «Агровита» Илья Авдеев, глава муниципальной администрации Алексей Наумов, депутат Госдумы Александр Стрелюхин и глава областного управления Роскомнадзора, победитель праймериз «Единой России». Роман Чуйченко.

Проблема состоит в том, что фермеры, которые год от года обрабатывали землю, могут лишиться выращенного тяжелым трудом урожая. По мнению Александра Стрелюхина, конфликтная ситуация длится слишком давно и невозможно разобраться, кто в ней виноват.

- Давайте решим, как выходить из ситуации. Нам главное, чтобы никто не пострадал: и фермеры, и Агровита, и район. Земля также не должна остаться заброшенной, - заявил Стрелюхин.

По мнению директора ООО «Агровита», его компания готова обрабатывать все 48 тысяч га земли, но фермеры «влезли» вперед холдинга и засеяли угодья своим урожаем. Компания хочет все равно забрать землю и компенсировать аграриям затраты. Фермеров такое предложение не устраивает. По их мнению, 30 процентов от урожая, который они сами и засеяли, - это слишком мало.

- Да мы все в банкротство уйдем, - возмутились все фермеры и выступили со встречным предложением: они собирают свой урожай, обрабатывают землю, оставляют ее новому арендатору в готовом для обработки виде.

- Почему Агровита не идет обрабатывать пустующую землю? Нужны только засеянные поля, я так понимаю, - предположил глава СП «XXI век» Александр Пивненко. То, что земля простаивает, подтвердил представитель Россельхознадзора.

- Такая ситуация является нарушением законодательства. Направили предписание, но никаких мер не предпринято. Дальше идет уже административная ответственность, - рассказал представитель ведомства.

- Я пока не видел у вас тяжелой техники, которая пригодна для обработки таких угодий. Если она есть, то я готов наладить взаимодействие с фермерами. Приступайте к работе скорее, - подчеркнул Алексей Наумов.

Стоит отметить, что пока к свободным и нераспаханным землям ООО «Агровита» не проявило интереса. Видимо, как неоднократно предполагало наше издание, реальная цель – продать урожай, выращенный чужими руками.

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