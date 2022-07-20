В Саратове устранили аварию на водопроводе в Заводском. Сегодня в 22:30 мэрия сообщила об устранении проблемы.

- По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, аварийная ситуация устранена. Идет заполнение системы, - пишут чиновники.

Напомним, сегодня в Саратове произошла масштабная авария на линии водопровода. Из-за нее без воды остались Заводской район города и часть Октябрьского.

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