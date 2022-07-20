В двух районах Саратова тысячи жителей остались без воды до полуночи

Фото: Архив КП

Сегодня, 20 июля, в Заводском районе и половине Октябрьского района Саратова без воды остались семь поселков, восемь микрорайонов и множество лиц. Об этом сообщает ООО «КВС».

Поврежден водопровод по адресу 2-я Садовая, 97а. Починить его обещают к полуночи. На время работ без воды остались поселки Завокзальный, Калашниково, Князевка, Комсомольский, Крекинг, а также ОПХ Саратовское и Тепличный.

Также прекращена подача холодной воды в микрорайоны «1-й жилучасток», «2-й жилучасток», «4-й жилучасток», «Радуга»; «8-й квартал», «16-й квартал», «20-й квартал», «25-й квартал».

Без воды осталась жилая застройка в районе автовокзала, саратовцы по адресам Азина (от ул. Заречная до пл. Советско-Чехословацкой дружбы), ул. Механизаторов, Омская, Огородная (дома №№136-170, четные номера; №№200-218, четные номера)

Прекращена подача ресурса по адресам:

11-й Динамовский пр. (дома №№3, 5);

Южная (дом №76/80);

Тракторная (дом №17/29);

Дачная (дом №30а);

Б. Садовая (от 3-го Нижнего пр. до ул. Беговая);

Политехническая,

2-я Садовая (от ул. Политехническая до ул. Ст. Разина);

Аткарская (от ул. 2-я Садовая до ул. Новоузенская);

Вокзальная;

Шелковичная (от ул. 2-я Садовая до ул. Ст. Разина);

Белоглинские проезды.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.