УМВД по Саратову: чаще всего мошенники обманывают людей среднего возраста

КП-Саратов

Граждане среднего возраста чаще всего становятся жертвами цифрового мошенничества, об этом в прямом эфире пресс-центра Комсомольской правды рассказал заместитель начальника управления уголовного розыска УМВД России по городу Саратову капитан полиции Олег Артёмов.

37 процентов всех жертв цифрового мошенничества, это граждане от 30 до 49 лет. Для сравнения, люди старше 50 лет становятся жертвами мошенничества лишь в 15 процентах случаев. Говоря о причинах, Олег Владимирович назвал невнимательность и доверие к силовым структурам, представителями которых злоумышленники часто представляются.

Капитан посоветовал гражданам при получении тревожного звонка подходить к решению обдуманно, самостоятельно связаться со своим отделением полиции или банком в зависимости от того, кем представился звонящий.

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