Роман Бусаргин встретился с участниками форума «iВолга-2022»

Роман Бусаргин на встрече

Сегодня, 18 июля, ВРИО губернатора Саратовской области Роман Бусаргин провел встречу с участниками 10 молодежного форума «iВолга-2022».

Участники форума - студенты и молодые специалисты, сумевшие организовать культурно и общественно значимые проекты. Руководители всех проектов сели в первых рядах. Они рассказали Бусаргину о своем проекте, его деятельности и достижениях, а также поделились планами на будущее.

Некоторые из представленных проектов уже получали гранты на прошлых съездах форума, кто-то надеется впервые получить его. Также среди участников были и те, кто ехал на форум впервые.

Форум пройдет с 21 по 24 июля на территории Самарской области. В его рамках состоится образовательная программа, а также грантовые конкурсы, победители которых смогут получить деньги на развитие своих проектов. Самыми необычными из них стали дизайн-студия и этнический музей славянской культуры.

Встреча завершилась напутствием Романа Бусаргина.

— На самом деле, половину пути уже пройдена. Вы все верите в то, что вы делаете. Я еще раз убеждаюсь, что саратовская молодежь - это самая талантливая молодежь. Верьте в себя. Я уверен, что у каждого из вас все получится. А мы будем за вас болеть - сказал ВРИО губернатора.

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