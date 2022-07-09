Роман Бусаргин

Роман Бусаргин поздравил мусульман Саратовской области с праздником Курбан-байрам. Об этом врио главы региона рассказал в своем телеграм-канале.

—Поздравляю всех мусульман Саратовской области с праздником – Курбан-байрам!

Этот праздник прославляет духовные и нравственные начала как жизненную основу для каждого человека. Вековые традиции, что передаются от поколения к поколению, учат добру, милосердию, состраданию, великодушию. Именно эти светлые качества помогают всеобщему единению в больших и малых делах, служат на благо нашего региона.

Пусть Курбан-байрам принесет в семьи радость и счастье, наполнит дома любовью и согласием! Желаю всем созидательной энергии, сил, удачи, процветания,— пишет Бусаргин.

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