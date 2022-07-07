Саратовский областной суд не позволил Александру Ландо вернуть звание Почетного гражданина

Александр Ландо

Сегодня, 7 июля, Саратовский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу Александра Ландо и не позволил ему вернуть звание Почетного гражданина. Суд отказал в удовлетворении жалобы и оставил решение суда первой инстанции без изменения.

Ранее Бывший уполномоченный по правам человека в Саратовской области, экс-председатель областной общественной палаты Александр Ландо был лишен почетного звания по ряду причин.

В Думу обратился житель Саратова, который попросил лишить Александра Ландо звания Почетного гражданина. Внимательно изучив все обстоятельства, депутаты исключили Александра Ландо из числа почетных граждан города. Сегодня суд вновь подтвердил законность этого решения.

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