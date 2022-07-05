Отключение в Саратове Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 5 июля, в Саратове отключили воду в трех районах, об этом сообщает ООО «КВС».

В Волжском районе идет ремонт труб по адресу Чернышевского,191. До 20:00 без воды остались горожане на улице Чернышевского (нечетная сторона от Радищева до Валовой), улице Некрасова, а также на улицах Комсомольская, Соборная, Бабушкин Взвоз от Набережной Космонавтов до Чернышевского и Лермонтова и Набережная Космонавтов от Князевского Взвоза до Московской. Восстановить подачу ресурса обещают к 20:00.

В Заводском районе устраняют последствия аварии на проспекте Энтузиастов, 34/40. До 20.00 без воды остались абоненты по адресам проспект Энтузиастов, 34/40, 40, 40а; Кленовая,7; Озерный тупик, 6, 12, 14.

Напомним, ранее мы сообщили об отключении в Ленинском районе.

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