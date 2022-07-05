В Саратове без воды до полуночи остались десятки улиц

Сегодня, 5 июля, в Саратове без воды остались десятки улиц. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Повреждение водопровода зафиксировано по адресу Навашина, 1. Воду отключили по следующим адресам:

2-й Международный проезды,5,7а;

2-й Одесский переулок,2а;

4-я Дачная,7,9;

Проспект 50 лет Октября, 93в;

Гвардейская,1,1а,1б,3,3а;

Лунная,24-45;

площадь Ленина,1,3;

Международная;

Международные проезды;

Мира;

Молодежный проезд;

Одесская;

Одесский пр.;

Охотная;

Охотный тупик;

Кроме того, воду отключили в частном секторе по адресам Охотная, Охотный тупик, Одесский тупик, Одесский проезд, 4 Дачная. Восстановить подачу воды планируют к полуночи.

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