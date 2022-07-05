В Саратове без воды до полуночи остались десятки улиц

Сегодня, 5 июля, в Саратове без воды остались десятки улиц. Об этом сообщили в ООО «КВС».
Повреждение водопровода зафиксировано по адресу Навашина, 1. Воду отключили по следующим адресам:
2-й Международный проезды,5,7а;
2-й Одесский переулок,2а;
4-я Дачная,7,9;
Проспект 50 лет Октября, 93в;
Гвардейская,1,1а,1б,3,3а;
Лунная,24-45;
площадь Ленина,1,3;
Международная;
Международные проезды;
Мира;
Молодежный проезд;
Одесская;
Одесский пр.;
Охотная;
Охотный тупик;
Кроме того, воду отключили в частном секторе по адресам Охотная, Охотный тупик, Одесский тупик, Одесский проезд, 4 Дачная. Восстановить подачу воды планируют к полуночи.
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