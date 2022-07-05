Уголовное дело передано в суд
Уголовное дело замдиректора МУСПП «Ритуал» передано в суд. Его обвиняют в вымогательстве 600 тысяч рублей, о чем сообщает СУ СК по Саратовской области.
Сейчас на уголовное дело на замдиректора МУСПП «Ритуал» утверждено обвинительное заключение и оно передано в суд.
По данным следствия, весной 2021 года обвиняемый узнал, что директор похоронного агентства собирается сдать в аренду участок с торговыми павильонами своей фирмы. Злоумышленник стал вымогать у директора агентства 150 тысяч рублей. В противном случае он угржал уничтожить имущество арендаторов.
Предприниматель был вынужден с июня по сентябрь 2021 года передать злоумышленнику 600 тысяч рублей. Противоправная деятельность обвиняемого выявлена сотрудниками УУР МВД по Саратовской области.
Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже передано в суд.
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