Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия5 июля 2022 9:11

Уголовное дело замдиректора МУСПП «Ритуал» передано в суд

Его обвиняют в вымогательстве 600 тысяч рублей
Наталия Калинина
Уголовное дело передано в суд

Уголовное дело передано в суд

Уголовное дело замдиректора МУСПП «Ритуал» передано в суд. Его обвиняют в вымогательстве 600 тысяч рублей, о чем сообщает СУ СК по Саратовской области.

Сейчас на уголовное дело на замдиректора МУСПП «Ритуал» утверждено обвинительное заключение и оно передано в суд.

По данным следствия, весной 2021 года обвиняемый узнал, что директор похоронного агентства собирается сдать в аренду участок с торговыми павильонами своей фирмы. Злоумышленник стал вымогать у директора агентства 150 тысяч рублей. В противном случае он угржал уничтожить имущество арендаторов.

Предприниматель был вынужден с июня по сентябрь 2021 года передать злоумышленнику 600 тысяч рублей. Противоправная деятельность обвиняемого выявлена сотрудниками УУР МВД по Саратовской области.

Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже передано в суд.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.