В Саратове вскрыли схему мошенничества и вымогательства, которыми занимались городские чиновники в сфере ритуальных услуг

Поймали подозреваемых в мошенничестве городских служащих в сфере ритуальных услуг

Сотрудники уголовного розыска в Саратовской области вскрыли схемы мошеннических действий и вымогательств двух муниципальных предприятий в сфере ритуальных услуг.

Подозреваемые требовали денег за выделение мест на городских кладбищах Саратова. Установлено, что пострадали несколько десятков человек. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлен также как минимум один факт вымогательства. Городской чиновник требовал у предпринимателя крупную сумму за то, чтобы дальше иметь возможность торговать ритуальными принадлежностями на участке возле одного из городских кладбищ.

В результате полицейские задержали шестерых служащих муниципальных предприятий. В их офисах и домах провели обыски. Кроме доказательств мошенничества изъято более 14 млн рублей наличными.

Следователи ГУ МВД по Саратовской области возбудили уголовные дела о мошенничестве.

Задержанным сейчас избирается мера пресечения, кроме этого, устанавливаются другие участники криминальных схем, а также пострадавшие от них.