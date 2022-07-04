Задержание Рашкина
Суд в Саратове не позволил Валерию Рашкину передать купленную им лосиху взамен убитой, об этом сообщает корреспондент ТАСС.
- Суд решил в удовлетворении административного иска Валерия Рашкина отказать, - заявил судья, однако после заседания Рашкин заявил, что намерен обжаловать и это решение.
Ранее Валерий Рашкин купил в Иркутской области лосиху, которой 2,5 года, и хотел подарить ее саратовскому комитету охотничьего хозяйства и рыболовства, чтобы возместить ущерб, нанесенный им во время незаконной охоты. Однако чиновники отказали, объяснив, что не имеют ресурсов для того, чтобы принять животное.
Подробности эпопеи о Рашкине и лосе – по ссылке.
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