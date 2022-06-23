В рамках новой программы в Саратове расселят почти 500 аварийных домов, об этом сообщил в своем Телеграм-канале Михаил Исаев.

Ранее Роман Бусаргин объявил о том, что в Саратовской области разрабатывается новая программа расселения домов, признанных аварийными с 2017 по 2021 годы. На ее реализацию регион получит 10 млрд рублей.

- В Саратове в будущую программу войдут 495 многоквартирных домов, это коснется 17 тысяч саратовцев. При строительстве домов большое внимание будет уделено и инфраструктуре, и наличию соцобъектов, - рассказал Исаев.

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