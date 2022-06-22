В Саратовской области разрабатывается новая программа расселения аварийного жилья

Заседание правительства

В Саратовской области планируется запуск новой программы расселения аварийного жилья, о чем сообщает правительство региона.

Саратовской области предварительно одобрена заявка на 10,3 миллиарда рублей на расселение многоквартирных домов. В программу войдут дома, признанные аварийными с 1 января 2017 года до 1 января 2021 года. Таких 780 штук, в них проживают 24 тысячи человек.

Программа рассчитана на 3 года, в нее войдут 14 районов.

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