Завтра, 11 июня, глава Саратова Михаил Исаев вновь присоединится к зарядке Вячеслава Максюты.

Известный саратовский силач проведет утреннюю зарядку для работников администрации Ленинского района и их детей, а также сотрудников МБУ «Дорстрой» и централизованной бухгалтерии.

Присоединиться к мероприятию могут все желающие. Зарядка начнется в 8.30 в сквере возле ДК «Россия».

Напомним, на прошлой неделе Максюта организовал подобное мероприятие перед администрацией Заводского района.

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