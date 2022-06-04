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Общество4 июня 2022 6:25

Вячеслав Максюта провел групповую зарядку в Заводском районе

Участвовал Михаил Исаев
Наталия Калинина
Михаил Исаев на зарядке

Михаил Исаев на зарядке

Сегодня, 4 июня, Вячеслав Максюта провел групповую зарядку для сотрудников администрации Заводского района. Участие в ней принял и Михаил Исаев.

По завершении мероприятия, глава администрации Заводского района Андрей Марусов передал эстафету администрации Ленинского района. В следующие выходные зарядка пройдет там.

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