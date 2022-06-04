Вячеслав Максюта провел групповую зарядку в Заводском районе

Михаил Исаев на зарядке
Сегодня, 4 июня, Вячеслав Максюта провел групповую зарядку для сотрудников администрации Заводского района. Участие в ней принял и Михаил Исаев.
По завершении мероприятия, глава администрации Заводского района Андрей Марусов передал эстафету администрации Ленинского района. В следующие выходные зарядка пройдет там.
Смотрите фото и видео в нашем Телеграм-канале.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.