Вячеслав Максюта провел групповую зарядку в Заводском районе

Михаил Исаев на зарядке

Сегодня, 4 июня, Вячеслав Максюта провел групповую зарядку для сотрудников администрации Заводского района. Участие в ней принял и Михаил Исаев.

По завершении мероприятия, глава администрации Заводского района Андрей Марусов передал эстафету администрации Ленинского района. В следующие выходные зарядка пройдет там.

Смотрите фото и видео в нашем Телеграм-канале.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.