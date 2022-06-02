Ольга Кожанова: вопрос с отменой масочного режима решат завтра на оперштабе

Ольга Кожанова на корсовете 02.06.2022
Глава саратовского Роспотребнадзора Ольга Кожанова, заявила о том, что вопрос с отменой масочного режима должны решить завтра на оперштабе.
Сегодня, 2 июня, в Саратове прошло очередное заседание координационного совета по коронавирусу. Роман Бусаргин спросил главу Роспотребнадзора о долгожданной отмене масочного режима, она сообщила, что завтра этот вопрос вынесут на оперативный штаб.
Напомним, ранее Вячеслав Володин призвал скорее рассмотреть возможность отмены масочного режима.
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