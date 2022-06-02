Вячеслав Володин

В Саратовской области планируют отменить масочный режим. Об этом сегодня, 2 июня, заявил Вячеслав Володин во время рабочей поездки в Саратов.

Вопрос о снятии оставшихся коронавирусных ограничений будет рассмотрен в следующий понедельник, 6 июня, на заседании Госдумы.

- Масочный режим 29 регионов уже отменили. Нам важно, чтобы Саратовская область стала 30-й в этом списке, - заявил Володин.

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