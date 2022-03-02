Мэрия Саратова требует снести кафе, построенное в арке на проспекте Кирова

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Мэрия Саратова направила запрос прокурору города, чтоб рассмотреть возможность подать в суд иск о признании недействительными документов, на основании которых застроили арку между домами на проспекте Кирова.

- История берет свои корни в начале 2000-х годов. Путем различных махинаций земельный участок неоднократно передавался от арендатора к арендатору, а в дальнейшем был представлен в собственность Ирине Роговой, дочери экс-мэра Саратова Юрия Аксененко. Из открытых данных известно, что и по сей день она владеет им, - говорится в сообщении мэрии.

Сейчас на этой земле располагается кафе, речь идет о «Тандыре» возле дома №14 на проспекте Кирова. В мэрии уверяют, что документов о законности этой постройки у них нет.

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