Мэрия Саратова получила в собственность большой участок набережной

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Как сообщили в мэрии Саратова, городу возвращен участок территории вдоль набережной от автомобильного моста через Волгу до Обуховского переулка, где находится памятник Гагарину. Это в общей сложности 32 тысячи квадратных метров возле Речного вокзала.

- Теперь у администрации областного центра есть основания приступить к благоустройству данной территории, - сообщили в пресс-службе мэрии.

В администрации напомнили, что территориальным управлением Росимущества прекращено право бессрочного пользования на земельный участок на набережной Саратова для АО «Саратовское речное транспортное предприятие». Этот участок также входит в полученную мэрией территорию.

АО «Саратовское речное транспортное предприятие» входит в орбиту финансовых интересов бывшего депутат областной думы Сергея Курихина, который с декабря 2010 даже занимал там должность заместителя генерального директора по инвестиционной политике и владел акциями предприятия.

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