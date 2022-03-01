Радаев: В торговых сетях в наличии весь ассортимент продовольствия

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Радаев пояснил причины создания нового оперативный штаб области, который должен заниматься отслеживанием устойчивости предприятий реального сектора, транспортного комплекса, наличия запасов лекарств, продовольственных и непродовольственных товаров, ГСМ и стройматериалов.

- Цель – содействовать стабилизации цен на все жизненно важные товары и переориентировать закупки на отечественных поставщиков. В случае выявления необоснованного и резкого повышения цен будут оперативно подключаться надзорные ведомства, в том числе УФАС. Соответствующие структуры с сегодняшнего дня должны появиться и на муниципальном уровне.

На сегодняшний день в торговых сетях в наличии весь необходимый ассортимент продовольствия. Ситуация стабильная и находится на постоянном контроле. Параллельно с этим профильным министрам регионального правительства нужно плотнее контактировать с бизнесом, вникать в любые возникающие проблемы и действовать на опережение, - заявил губернатор Саратовской области на заседании Координационного совета по противодействию распространению коронавируса.

Создание такого штаба обусловлено массированными санкциями, введенными десятками стран в отношении России после начала ею военной операции в Украине.

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